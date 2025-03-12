«С сегодняшнего дня Костя начинает полноценный процесс восстановления в условиях нашей базы под присмотром наших физиотерапевтов. Будем идти поэтапно, от месяца к месяцу с увеличением нагрузки. Сейчас ориентир восстановления — шесть месяцев. Классическое восстановление занимает до восьми месяцев», — цитирует Родионова ТАСС.
22-летний форвард получил травму в матче против «Ростова» (1:1) в 19-м туре РПЛ. 3 марта клуб сообщил, что у Тюкавина диагностировано повреждение передней крестообразной связки правого колена.
За всю свою карьеру в «Динамо» Тюкавин сыграл 151 матч, в которых забил 48 голов и отдал 29 голевых передач. Согласно данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость нападающего составляет 16 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2028 года.
После 20 туров в Российской Премьер-Лиге «Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Отставание от первого места составляет четыре очка.
Главный врач "Динамо": ориентир восстановления Тюкавина — шесть месяцев
Главный врач «Динамо» Александр Родионов прокомментировал процесс восстановления нападающего команды Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"