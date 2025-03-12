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Мостовой - о победе "Спартака": выиграли и выиграли. Я говорил, что "москвичи пройдут "Акрон"

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу московского "Спартака" в матче второго этапа Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25 с тольяттинским "Акроном" (3:2).
Фото: ФК "Спартак"
"Выиграли и выиграли. Я говорил, что "Спартак" пройдёт "Акрон". Им тяжело тягаться со "Спартаком", поэтому победа москвичей закономерна. "Спартак" забил два гола, мог забить третий. Мартинс забил отличные голы. Это хороший футболист, который должен играть в основе вместе с Пруцевым", – приводит слова Мостового Metaratings.

Московский "Спартак" в среду, 12 марта, на выезде проводил матч второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России сезона-2024/25 с тольяттинским "Акроном" и одержал победу со счётом 3:2. В составе гостей дубль оформил Кристофер Мартинс и ещё один гол забил Тео Бонгонда. А у хозяев отличились Шерзод Эсанов и Артём Дзюба.

В следующем раунде плей-офф "Спартак" в середине апреля сыграет против екатеринбургского "Урала".

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