«Победителей не судят. Есть задачи, они выполняются, поэтому что здесь обсуждать? Мне, как и многим болельщикам, хотелось бы, чтобы играло больше российских футболистов. Был же и Кравцов в «Зените» . Сейчас я не особо могу смотреть игры «Сочи» , поэтому не понимаю, в каком он состоянии», — сказал Кержаков в интервью Федору Смолову.
В текущем сезоне в топ-15 игроков «Зенита» по количеству проведенных на поле минут можно найти лишь четырех россиян: двух вратарей Евгения Латышонка и Дениса Адамова, вингера Андрея Мостового, и правого защитника Вячеслава Караваева. Остальные позиции в этом списке занимают легионеры.
«Зенит» уже шесть сезонов подряд является чемпионом Российской Премьер-Лиги, начиная с сезона-2018/2019.
Кержаков: мне, как и многим болельщикам, хотелось бы, чтобы в "Зените" играло больше российских футболистов
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал текущую ситуацию с количеством российских игроков в петербургском клубе.
Фото: ФК "Зенит"