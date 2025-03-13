- Я не ожидал, что Артема Дзюбу вызовут в сборную России еще раз. Валерий Карпин был достаточно категоричен на этот счет. Но, в целом, после тех событий, что Артем побил один рекорд, ему предоставили возможность побить еще один.
Сегодня, 13 марта, стал известен итоговый состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В список, состоящий из 31 игрока, был включен нападающий "Акрона" Артем Дзюба.
Напомним, в марте российская команда проведет два контрольных поединка - со сборными Гренады и Замбии. Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной сборной России Дзюбе необходимо забить один мяч.
Источник: "РБ Спорт"
Аршавин: не ожидал Дзюбу в сборной. Карпин был категоричен
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал вызов Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: сборная России