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Аршавин: не ожидал Дзюбу в сборной. Карпин был категоричен

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал вызов Артема Дзюбы в национальную команду.
Фото: сборная России
- Я не ожидал, что Артема Дзюбу вызовут в сборную России еще раз. Валерий Карпин был достаточно категоричен на этот счет. Но, в целом, после тех событий, что Артем побил один рекорд, ему предоставили возможность побить еще один.

Сегодня, 13 марта, стал известен итоговый состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. В список, состоящий из 31 игрока, был включен нападающий "Акрона" Артем Дзюба.

Напомним, в марте российская команда проведет два контрольных поединка - со сборными Гренады и Замбии. Чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной сборной России Дзюбе необходимо забить один мяч.

Источник: "РБ Спорт"

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