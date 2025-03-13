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"Как же его не брать?" Орлов назвал Дзюбу выдающимся для сборной России футболистом

Спортивный журналист Геннадий Орлов прокомментировал вызов нападающего тольяттинского "Акрона" Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"
"Я сказал, что Дзюба — лучший нападающий среди россиян. Ну нет равных ему. И Карпин услышал (смеётся). Он то же самое повторил своим действием — сразу его пригласил. Как можно такого игрока не брать в сборную? Он сильнейший. Сам Карпин говорил, что не будет брать игроков старше 30 лет. Однако если Дзюба выдающийся для российской сборной футболист, как же его не брать?", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артём Дзюба был включен в окончательный состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Во время этого сбора национальная команда в Москве на стадионе "ВТБ Арена" под руководством Валерия Карпина проведёт два товарищеских матча: 19 марта против сборной Гренады и 25 марта против сборной Замбии.

В последний раз форвард принимал участие в матче в составе сборной России в июне 2021 года.

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