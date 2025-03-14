"Вижу себя кандидатом в президенты РФС. Стану ли я преемником Александра Дюкова - покажет время. У меня достаточно знаний и есть желание. Опыт в российском и европейском футболе, уверен, поможет развивать футбол в стране. Но самое главное - это получить образование. Без него идти на такой пост очень сложно. Мы как раз проходили обучение в УЕФА. Я учился и на тренера, так что знаний у меня достаточно", - приводит слова Булыкина "РИА Новости".
С февраля 2019 года пост президента Российского футбольного союза занимает Александр Дюков. 2 февраля 2025 года 57-летний специалист был переизбран на новый четырехлетний срок.
Дмитрий Булыкин на профессиональном уровне занимался футболом с 1995 по 2014 гг. За это время он успел выступить в составе таких команд, как московские "Локомотив" и "Динамо", немецкий "Байер", бельгийский "Андерлехт", нидерландские "Аякс" и "Твенте". После завершения футбольной карьеры Булыкин с 2017 по 2021 гг. был советником президента московского "Локомотива".
Булыкин: вижу себя кандидатом в президенты РФС
Бывший игрок сборной России Дмитрий Булыкин рассказал о своем желании принять участие в выборах президента Российского футбольного союза.
Фото: РФС