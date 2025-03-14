"Думаю, что "Ростов" на него рассчитывает. В конце сезона он вернется из аренды. Ближе к концу этой части мы будем понимать, кто интересуется им или будет интересоваться и насколько "Ростову" нужен будет футболист. Или их устроит какое-то предложение по его продаже", - цитирует агента "СЭ".
Даниил Уткин перешел в грозненский "Ахмат" из "Ростова" в летнее трансферное окно на правах аренды до конца этого сезона. В текущем сезоне полузащитник провел за грозненцев во всех турнирах 16 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. Ранее Уткин выступал за "Краснодар".
После 20-ти сыгранных туров грозненский клуб занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России с 17-ю набранными очками. "Ростов" располагается на 7-й строчке с 30-ю баллами в своем активе.
Агент Уткина: думаю, что "Ростов" рассчитывает на Даниила
Футбольный агент Тимофей Бердышев, представляющий интересы полузащитника "Ахмата" Даниила Уткина, высказался о будущем своего клиента.
Фото: ФК "Ахмат"