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Новиков: Дзюбу вызывали в сборную, чтобы он забил гол и успокоился

Бывший российский игрок Валерий Новиков высказался о вызове Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"
"Состав на матчи выбирает тренерский штаб. Если Дзюбу вызвали, то он принесет пользу сборной. Забьет ли он свой рекордный мяч? Учитывая, что мы сейчас играем с далеко не самыми сильными соперниками, то шансы на это просто огромные. Мне кажется, что Дзюбу и вызвали исключительно для того, чтобы Артем забил рекордный гол, обогнал Кержакова и успокоился в хорошем смысле этого слова", - цитирует Новикова "РБ Спорт".

В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро.

В марте национальная команда России примет на своем поле сборные Гренады и Замбии. На данный момент на счету Артема Дзюбы 30 забитых мячей в составе сборной России, такое же количество забитых голов у Александра Кержакова, который завершил карьеру профессионального футболиста. Оба игрока являются рекордсменами по данному показателю.

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