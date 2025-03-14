"Состав на матчи выбирает тренерский штаб. Если Дзюбу вызвали, то он принесет пользу сборной. Забьет ли он свой рекордный мяч? Учитывая, что мы сейчас играем с далеко не самыми сильными соперниками, то шансы на это просто огромные. Мне кажется, что Дзюбу и вызвали исключительно для того, чтобы Артем забил рекордный гол, обогнал Кержакова и успокоился в хорошем смысле этого слова", - цитирует Новикова "РБ Спорт".
В текущем сезоне Артем Дзюба провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 36-летнего форварда в 1,8 миллионов евро.
В марте национальная команда России примет на своем поле сборные Гренады и Замбии. На данный момент на счету Артема Дзюбы 30 забитых мячей в составе сборной России, такое же количество забитых голов у Александра Кержакова, который завершил карьеру профессионального футболиста. Оба игрока являются рекордсменами по данному показателю.
Новиков: Дзюбу вызывали в сборную, чтобы он забил гол и успокоился
Бывший российский игрок Валерий Новиков высказался о вызове Артема Дзюбы в сборную России.
Фото: ФК "Акрон"