"Я не очень понимаю определение "легенда". Что это значит? Человек жив-здоров, тренирует сборную. Вот Виктор Понедельник для ростовского футбола — да, легенда. Сергей Андреев — тоже легенда. Но говорить так о тех, кто сейчас находится при деле, я считаю, не совсем правильно. Такие характеристики может дать только время", - приводит слова Арутюнянца "СЭ".
Валерий Карпин занимал пост главного тренера футбольного клуба "Ростов" с декабря 2017 года по август 2021 года, а также с марта 2022 года по февраль 2025 года. Под его руководством южане по итогам сезона-2022/23 сумели занять четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.
В текущем сезоне "Ростов", который после Карпина возглавил испанский аналитик Джонатан Альба, в 20 матчах Российской Премьер-Лиги набрал 30 очков, с которыми расположился на седьмом месте в турнирной таблице.
Президент "Ростова" объяснил, почему считать Карпина легендой клуба неправильно
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц ответил на вопрос, стал ли бывший главный тренер команды Валерий Карпин легендой футбольного клуба.
Фото: ФК "Ростов"