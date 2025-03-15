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Лапочкин: судья ошибся, удалив игрока "Крыльев Советов" Гапонова

Бывший арбитр ФИФА Сергей Лапочкин оценил правильность удаления защитника самарских "Крыльев Советов" Ильи Гапонова в матче 21-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо".
Фото: скриншот с трансляции эфира телеканала "Матч Премьер"
"Посмотрите, что делает Гапонов: он просто бежит в сторону своих ворот. Не меняет траекторию, а Касинтура чуть-чуть берет правее. Даже если там произошел контакт, я не вижу здесь фола. Мне кажется, что красная была показана ошибочно", - приводит слова Лапочкина "Матч ТВ".

Описываемый эпизод произошёл на 48 минуте встречи. Нападающий "Динамо" Эгаш Касинтура ворвался в штрафную площадь гостей, после чего на нем сфолил защитник Илья Гапонов. Первоначально главный арбитр встречи Артем Чистяков назначил пенальти и показал игроку самарской команды желтую карточку, которая стала для него второй в матче.

Однако после просмотра ВАР рефери изменил свое решение: вместо пенальти был назначен штрафной удар, жёлтая карточка Гапонову была заменена на прямую красную карточку, показанную за срыв перспективной атаки.

В результате матч между махачкалинским "Динамо" и самарскими "Крыльями Советов" завершился победой дагестанского клуба со счётом 4:0.

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