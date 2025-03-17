"Как Артем Сергеевич сочтет нужным, так и проставится. Это его рекорд, хоть и мы ему немного помогли. Пока этого не было", - приводит слова Волкова "Чемпионат".
Напомним, нападающий "Акрона" Артем Дзюба побил рекорд экс-футболиста Александра Кержакова по голам. 36-летний форвард тольяттинцев забил 234 мяча, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола.
Дзюба играет за "Акрон" с сентября прошлого года. Его контракт с клубом истекает этим летом. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 3 ассиста в 15 играх РПЛ и Кубка России.
Волков - о рекорде Дзюбы: как сочтет нужным, так и проставится
Вратарь "Акрона" Сергей Волков ответил на вопрос, проставился ли форвард Артем Дзюба за свой рекорд по голам.
Фото: ФК "Акрон"