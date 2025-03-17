"Команда меня очень хорошо приняла. Главный тренер передал мне свою уверенность. Чувствую себя как дома, потому что все меня приняли очень хорошо", - цитирует Гуарирапу "Матч ТВ".
В воскресенье, 16 марта, столичный ЦСКА одержал в гостях победу над тольяттинским "Акроном" в матче 21-го тура российской Премьер-лиги. Игра прошла на стадионе "Солидарность Самара Арена" и закончилась со счетом 2:1. Нападающий Сауль Гуарирапа отметился дебютным голом за "армейцев".
Напомним, красно-синие арендовали 22-летнего футболиста у "Сочи". В составе ЦСКА венесуэльский форвард провел 13 матчей в чемпионате и 6 игр в Кубке России.
Гуарирапа: чувствую себя в ЦСКА как дома
Форвард ЦСКА Сауль Гуарирапа рассказал, что адаптировался в московской команде.
Фото: ПФК ЦСКА