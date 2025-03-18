"Я не в себе? Не знаю, почему Карпин так говорит. К его многочисленным словам тоже можно прицепиться. Сначала начинают обсуждать, а потом замалчивают. Я же сказал, что можно вызвать не только меня, но и Кержакова, Аршавина или Канчельскиса. Если бы позвали в сборную на матч с Гренадой, то, конечно, я бы поехал. Я же тоже хочу забить, а Гренаде это может сделать кто угодно. Я бы вышел в конце минут на 5-10, забил бы в пустые, с пенальти или со штрафного", — приводит слова Мостового Sport24.
Ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин косвенно заявил о том, что Александр Мостовой находится "не в себе", потому что 56-летний экс-футболист, который завершил карьеру в 2005 году, публично заявил о возможности его вызова в национальную команду для участия в товарищеском матче со сборной Гренады.
Напомним, эта встреча состоится 19 марта на столичном стадионе "ВТБ Арена" и начнется в 20:00 по московскому времени. В рейтинге ФИФА сборная Гренады в настоящее время занимает 174-е место.
Для участия в этом матче тренерским штабом сборной России был вызван 36-летний нападающий тольяттинского "Акрона" Артем Дзюба, которому не хватает одного забитого гола для того, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.
Мостовой: не знаю, почему Карпин говорит., что я не в себе - я тоже хочу забить Гренаде
Экс-футболист Александр Мостовой прокомментировал высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина относительно его возможного вызова в национальную команду.
Фото: РФС