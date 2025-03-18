"Антифутбольная трактовка. Считаю, что за технический брак игрок должен наказываться пенальти. Это бред. Считай, это все то, чему учат в детской школе. По идее игрок наказывается за брак и за то, что плохо принимает мяч. А если мы это поддерживаем и футбольные трактовки это поддерживают, то мне не нужно хорошо принимать мяч, я сразу в руку себе принимаю и рукой кладу мяч вниз. Это просто антифутбол", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".
Описываемый эпизод произошёл на 77-й минуте матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом", когда в штрафной площади сине-бело-голубых мяч, отскочив от ноги защитника гостей Страхини Эраковича, попал ему в руку.
В данном случае главный судья встречи Сергей Иванов не зафиксировал нарушение правил, а видеопомощник Алексей Сухой не позвал его к монитору для просмотра повтора эпизода. Таким образом, матч продолжился, и он завершился победой красно-белых со счётом 2:1.
Аршавин назвал антифутболом решение не назначать пенальти в ворота "Зенита" за игру рукой Эраковича
Бывший игрок "Зенита" Андрей Аршавин прокомментировал решение судьи не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых в матче со "Спартаком" за игру рукой Страхини Эраковича.
Фото: ФК "Спартак"