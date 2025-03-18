"Может, это как-то не патриотично, но что-то мне неинтересно. Вот перед Замбией посмотрю. Но что такое Гренада? Место около двухсотого. Если время будет, посмотрю. Но что там смотреть? Нельзя портить вкус такими товарняками", - приводит слова Билялетдинова "Советский спорт".
Сборная России по футболу (занимает 34-е место в рейтинге ФИФА) 19 марта в Москве на стадионе "ВТБ Арена" проведёт товарищеский матч с командой Гренады (занимает 174-е место в рейтинге ФИФА). Стартовый свисток должен прозвучать в 20:00 по московскому времени.
На следующей неделе (точнее говоря, 25 марта) подопечные Валерия Карпина проведут ещё одну встречу - соперниками россиян станет сборная Замбии (занимает 87-е место в рейтинге ФИФА). Начало матча также запланировано на 20:00 по московскому времени.
Билялетдинов - о матче России с Гренадой: нельзя портить вкус такими товарняками
Бывший главный тренер казанского "Рубина" Ринат Билялетдинов поделился своими ожиданиями от матчей сборной России с командами Гренады и Замбии.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу