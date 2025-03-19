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Тесленко: "Зенит" неплохо усилился, но может упустить чемпионство

Защитник "Рубина" Егор Тесленко высказался об игре петербургского "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" неплохо усилился, но мне кажется, что в этом сезоне он может упустить чемпионство. "Спартак" и "Краснодар" набрали хорошую форму", - цитирует Тесленко "Чемпионат".

После 21-го сыгранного тура петербургский "Зенит" располагается на третьей строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 43-мя набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на три очка. Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду, а также действующим обладателем Кубка и Суперкубка России.

В мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания футбольного клуба "Зенит".

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