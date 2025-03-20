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Ориньо: разговоры про зарплаты сказываются на "Химках"

Защитник «Химок» Ориньо признался, что обсуждение финансовой ситуации в клубе влияет на игроков.

Фото: ФК "Химки"
«Конечно, разговоры про зарплаты влияют на команду. Всем нужны деньги, у всех есть своя жизнь. Каждый человек, который работает в «Химках», ищет самое лучшее для своей семьи. Но я предпочитаю об этом не говорить», — заявил Ориньо «Матч ТВ».

В феврале сообщалось, что некоторые легионеры «Химок» недовольны задержками зарплат и рассматривают возможность ухода.

Ориньо стал игроком «Химок» летом 2024 года, перейдя из «Родины» за 100 тысяч евро. В текущем сезоне он принял участие в 19 матчах, отметившись двумя результативными передачами. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 700 тысяч евро.

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