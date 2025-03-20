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Черданцев: "Динамо" стоит сосредоточиться на Кубке России, в РПЛ шансы на титул почти нулевые

Российский футбольный комментатор Георгий Черданцев выразил мнение, что московскому «Динамо» стоит сосредоточиться на Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"
«По таблице все возможно. «Динамо» с прошлого сезона не показала умение играть на результат. Без этого претендовать на серьезные цели сложно. У бело-голубых в запасе есть Кубок России. Надо делать ставку на него. Матч с ЦСКА — главный в сезоне для «Динамо», потому что в РПЛ претендовать на что?то серьезное можно только теоретически», — заявил Черданцев «Матч ТВ».

Напомним, что первый матч полуфинала Кубка России между «Динамо» и ЦСКА завершился победой армейцев со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 16 апреля на стадионе «ВТБ Арена».

«Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 21 тура, набрав 39 очков.

В последний раз «Динамо» завоевывало титул в 1995 году, когда был выигран Кубок России в матче против «Ротора». Основное время игры завершилось нулевой ничьей, а в серии пенальти удача оказалась на стороне москвичей — 8:7.

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