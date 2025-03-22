"У нас многие говорили, что Мартинс никакой! Я говорил, что зачем глупости-то несёте? А сейчас он два гола забил, все кричат, что без него невозможно "Спартак" представить. Но подождите, кричали же, что он вообще никакой. Как же так быстро переобуваются", — приводит слова Мостового Legalbet.
Полузащитник Кристофер Мартинс выступает за московский "Спартак" с июля 2022 года. Действующее соглашение игрока со столичным клубом рассчитано на срок до 30 июня 2026 года. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.
В текущем сезоне игрок сборной Люксембурга в составе красно-белых в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 7 голов, отдал 5 голевых передач, получил 5 желтых карточек.
Мостовой: многие говорили, что Мартинс никакой! А я отвечал, зачем глупости несёте?
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике московского "Спартака" Кристофере Мартинсе.
Фото: ФК "Спартак"