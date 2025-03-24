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Экс-футболист "Зенита" Данни: Дзюба - в числе сильнейших форвардов, с которыми я играл

Бывший полузащитник "Зенита" Мигель Данни высказался об уровне нападающего "Акрона" Артёма Дзюбы.
Фото: официальный сайт РФС
"Конечно, Дзюба входит в число сильнейших форвардов, с которыми я играл. Его карьера заслуживает уважения", - приводит слова Данни "РБ Спорт".

Артём Дзюба был вызван главным тренером сборной России Валерием Карпиным на товарищеский матч со сборной Гренады. Россияне одержали крупную победу со счётом 5:0, а впервые с 2021 года сыгравший за сборную Дзюба забил один из мячей. Гол в ворота Гренады стал для Дзюбы 31-м в составе национальной команды, что сделало его лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Ранее Дзюба установил рекорд по количеству голов в российском футболе. Всего в карьере нападающего 236 забитых мячей за клуб и сборную.

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