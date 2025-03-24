- Если "Зенит" не станет чемпионом в год 100-летия — это не будет проблемой. "Зенит" — лучший клуб России последних лет, и если в какой-то год они не выиграют титул, то это естественно. Это просто футбол, тут нельзя выигрывать все время.
Напомним, в мае текущего года "Зенит" из Санкт-Петербурга отпразднует юбилей - 100 лет со дня основания клуба.
"Зенит" выигрывал чемпионат России шесть последних сезонов подряд. На данный момент сине-бело-голубые набрали 43 очка в 21 туре и занимают третье место в турнирной таблице. Московский "Спартак" опережает команду Сергея Семака по дополнительным показателям, от лидирующего "Краснодара" петербуржцы отстают на данный момент на три балла.
Источник: Metaratings
Чонтофальски: если "Зенит" не станет чемпионом в год столетия - это не будет проблемой
Экс-голкипер сборной Словакии и "Зенита" Камил Чонтофальски не видит проблемы в том, что петербуржцы могут не выиграть чемпионат в свой юбилей.
Фото: ФК "Зенит"