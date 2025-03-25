"Я бы дал Соболеву приз — "Король товарищеских матчей". Таких еще не было. Ему такая награда подходит. Думаю, в "Зените" он все равно не заиграет. Ему надо проситься в аренду куда-то. Или в "Спартак" обратно идти — может, там его раскроют", - приводит слова Угарова "РБ Спорт".
Форвард Александр Соболев стал игроком петербургского "Зенита" в августе 2024 года, когда сине-бело-голубые договорились с московским "Спартаком" о его трансфере. По информации СМИ, сумма компенсации за переход составила 10 миллионов евро. В составе своей новой команды 28-летний нападающий принял участие в 20 официальных матчах, где он 2 раза поразил ворота соперников и 1 раз отметился голевой передачей.
Угаров: Соболеву надо обратно идти в "Спартак"
Бывший игрок петербургского "Зенита" Денис Угаров высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"