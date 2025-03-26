"Очень многое зависит от Станковича. Медина — хороший футболист. Ничего плохого о нём сказать не могу. Но если его брали за большие деньги у ЦСКА, то Станкович подводит команду под такие потери. Он за это не несёт никакой ответственности. Не он покупал, хлопотал, нуждался. Потеря, конечно, значительная", — приводит слова Абрамова Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" в ближайшее трансферное окно может продавать парагвайского полузащитника Хесуса Медину. Он выступает за красно-белых с июля 2023 года.
В текущем сезоне игрок 21 раз появился на поле в официальных матчах, забил в ворота соперников 3 гола, отдал партнерам по команде 2 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки.
Действующий контракт вингера с футбольным клубом рассчитан на срок до 30 июня 2026 года. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста оценивается в 4 миллиона евро.
Абрамов - о возможном уходе Медины: Станкович подводит "Спартак" под значительную потерю
Футбольный агент Владимир Абрамов поделился своим мнением о возможном уходе из московского "Спартака" парагвайского полузащитника Хесуса Медины.
Фото: ФК "Спартак"