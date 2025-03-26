При этом сообщается, что красно-белые готовы рассмотреть предложения о продаже форварда в ближайшее летнее трансферное окно. Ранее о возможности ухода футболиста из московского клуба летом сообщил журналист Фабрицио Романо, указав, что он находится в списках французского "ПСЖ" и "Монако".
Действующий контракт игрока и клуба рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста оценивается в 15 миллионов евро.
Напомним, "Спартак" купил Угальде в январе 2024 года у нидерландского "Твенте" за 13 миллионов евро. В текущем сезоне костариканец принял участие в 25 матчах, забил 17 голов, отдал 3 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки.
Источник: Metaratings
Metaratings: запросов по Угальде не было, но "Спартак" готов рассмотреть его продажу летом
По информации СМИ, московский "Спартак" не получал официальных предложений о трансфере коста-риканского нападающего Манфреда Угальда.
Фото: ФК "Спартак"