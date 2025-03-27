Алдонин: махачкалинское "Динамо" может отнять очки у ЦСКА

"Если ЦСКА собирается бороться за самые высокие места, то они обязаны обыгрывать "Динамо". Но мы знаем, как хорошо играет махачкалинская команда. Это непростой соперник, они могут отнять очки у армейцев. Сейчас у нас такая лига, что каждая команда может отнять очки у каждой", - цитирует Алдонина "Матч ТВ".
ЦСКА примет на своем поле махачкалинское "Динамо" в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги, встреча состоится в субботу, 29-го марта, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.
После 21-го сыгранного тура команда Марко Николича располагается на шестой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 38-ю набранными очками и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков. Махачкалинцы занимают 10-е место с 21-м очком в своем активе.