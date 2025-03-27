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Силкин назвал сборную Нигерии подходящим соперником для сборной России

Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает игру со сборной Нигерии отличным способом проверки уровня сборной России.
Фото: ФК "Динамо"
«Сейчас сложно оценить реальный уровень сборной России, играя с такими соперниками… Нигерия — отличный вариант, там уже и посмотрим, на что способная команда Карпина», - сказал Сергей Силкин для «РБ Спорт».

В период после отстранения сборной России от международных турниров в феврале 2022 года команда провела 16 матчей, одержала 11 побед и 5 раз сыграла вничью.

Сборная Нигерии в 2023 году дошла до финала Кубка Африканских наций и потерпела поражение от Кот-д’Иувара со счетом - 1:2. В составе команды выступают игроки европейских топ-клубов: Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Виктор Бонифейс и др.

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