«Сейчас сложно оценить реальный уровень сборной России, играя с такими соперниками… Нигерия — отличный вариант, там уже и посмотрим, на что способная команда Карпина», - сказал Сергей Силкин для «РБ Спорт».
В период после отстранения сборной России от международных турниров в феврале 2022 года команда провела 16 матчей, одержала 11 побед и 5 раз сыграла вничью.
Сборная Нигерии в 2023 году дошла до финала Кубка Африканских наций и потерпела поражение от Кот-д’Иувара со счетом - 1:2. В составе команды выступают игроки европейских топ-клубов: Виктор Осимхен, Адемола Лукман, Виктор Бонифейс и др.
Силкин назвал сборную Нигерии подходящим соперником для сборной России
Экс-тренер московского «Динамо» Сергей Силкин считает игру со сборной Нигерии отличным способом проверки уровня сборной России.
Фото: ФК "Динамо"