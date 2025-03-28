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Колосков заявил, что Глушенков выделятся в сборной России на фоне других игроков

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков назвал игрока, который выделяется в сборной России.
Фото: РФС
"Кто выделяется в сборной? Глушенков! Он забил три за матч, это не каждому дано. Он мне нравится, у парня есть потенциал", - цитирует Колоскова "Матч ТВ".

В марте национальная команда России одержала две сухих победы в двух товарищеских встречах - над Гренадой со счетом 5:0 и с аналогичным счетом над сборной Замбии. В матче с соперником из Замбии нападающий "Зенита" и сборной России Максим Глушенков оформил хет-трик.

В июне подопечные Валерия Карпина сыграют в России со сборной Нигерии, а также проведут выездную товарищескую встречу с Белоруссией.

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