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Роман Орещук: Станкович красиво скрыл недостатки Умярова

Бывший спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук высказался по поводу того, что полузащитник московского "Спартака" Наиль Умяров ни разу не был вызван в сборную России.
Фото: РПЛ
"Есть тренер, который отвечает за результат. Меня много чего удивляет, но это моё мнение. Умяров — это хороший футболист, но со своими недостатками, которые Станкович красиво скрыл. Не скажу, что Умяров — лучший футболистов РПЛ на своей позиции, но один из лучших", — приводит слова Орещука Legalbet.

На счету полузащитника московского "Спартака" Наиля Умярова в сезоне-2024/25 всего 23 появления на поле в официальных матчах, 1 забитый гол и 8 полученных желтых карточек. Согласно информации, которая опубликована на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается в 4 миллиона евро. При этом он до сих пор ни разу не сыграл в составе основной команды сборной России по футболу.

Действующий контракт Умярова со "Спартаком" рассчитан на срок до 30 июня 2026 года.

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