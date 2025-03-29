"Пока математические шансы есть, нужно верить в команду, что она решит задачу и останется в РПЛ", - цитирует Андреева "Матч ТВ".
Сегодня, 29-го марта, "Оренбург" на выезде уступил московскому "Динамо" в матче 22-го тура РПЛ со счетом 1:5. После 22-х сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11-ю набранными очками. В 23-м туре Российской Премьер-Лиги оренбуржцы сыграют на выезде с "Пари НН".
Экс-спортдир "Оренбурга" Андреев высказался о турнирном положении оренбуржцев
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о шансах оренбуржцев на сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"