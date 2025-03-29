Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Динамо
5 - 1 5 1
ОренбургЗавершен
Химки
2 - 0 2 0
Нижний НовгородЗавершен
ЦСКА
19:30
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Черноморец
1 - 1 1 1
АланияЗавершен
Тюмень
0 - 1 0 1
СКА-ХабаровскЗавершен
КАМАЗ
1 - 0 1 0
УфаЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
НефтехимикЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реал Сосьедад
2 - 1 2 1
ВальядолидЗавершен
Эспаньол
0 - 1 0 1
Атлетико1 тайм
Алавес
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
ЛеганесНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
1 - 1 1 1
ЭмполиЗавершен
Венеция
0 - 1 0 1
БолоньяЗавершен
Ювентус
20:00
ДженоаНе начат
Лечче
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хольштайн
0 - 2 0 2
Вердер2 тайм
Хоффенхайм
0 - 1 0 1
Аугсбург2 тайм
Вольфсбург
0 - 1 0 1
Хайденхайм2 тайм
Бавария
2 - 1 2 1
Санкт-Паули2 тайм
Боруссия М
1 - 0 1 0
РБ Лейпциг2 тайм
Айнтрахт
20:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Реймс
0 - 0 0 0
Марсель1 тайм
Сент-Этьен
21:00
ПСЖНе начат
Монако
23:05
НиццаНе начат

Кубок Англии

Новости
Фулхэм
0 - 3 0 3
Кристал ПэласЗавершен
Брайтон
20:15
Ноттингем ФорестНе начат

Экс-спортдир "Оренбурга" Андреев высказался о турнирном положении оренбуржцев

Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался о шансах оренбуржцев на сохранение прописки в РПЛ.
Фото: ФК "Оренбург"
"Пока математические шансы есть, нужно верить в команду, что она решит задачу и останется в РПЛ", - цитирует Андреева "Матч ТВ".

Сегодня, 29-го марта, "Оренбург" на выезде уступил московскому "Динамо" в матче 22-го тура РПЛ со счетом 1:5. После 22-х сыгранных туров команда Владимира Слишковича располагается на последней строчке в турнирной таблице чемпионата России с 11-ю набранными очками. В 23-м туре Российской Премьер-Лиги оренбуржцы сыграют на выезде с "Пари НН".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится