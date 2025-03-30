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Кузьмичёв: "Крылья Советов" летом расстанутся с Осинькиным

Футбольный агент Владимир Кузьмичев поделился своим мнением о перспективах дальнейшей работы главного тренера самарских "Крыльев Советов" Игоря Осинькина.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Я всегда считал Игоря сильным тренером. Вся та ситуация вокруг клуба точно не добавляет ему спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Думаю, руководство уже приняло по нему решение. С Осинькиным летом расстанутся, его не оставят. Хотя, на мой взгляд, это неправильно", - приводит слова Кузьмичёва "СЭ".

Игорь Осинькин занимает пост главного тренера футбольного клуба "Крылья Советов" из Самары с июля 2021 года. На данный момент волжане в 22 матчах набрали 22 очка, которые позволяют команде занимать одиннадцатое место в турнирной таблице. В следующем туре "Крылья Советов" 5 апреля на своем поле сыграют против казанского "Рубина" (начало матча - в 13:00 мск).

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