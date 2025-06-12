Сообщается, что частный клуб, который выступает во Второй лиге дивизиона "А" "Серебро", рискует не доиграть сезон-2024/25. После 17-го тура "Форте" имеет в своем активе 14 очков, с которыми команда в турнирной таблице занимает предпоследнюю, девятую строчку.
Напомним, "Форте" был основан летом 2019 года - президентом клуба стал руководитель компании Forte Home GmbH Александр Денисов. В сезоне 2024 таганрогский клуб стал победителем дивизиона "Б" Второй лиги и, тем самым, получил право для выступления в дивизионе "А".
Источник: Legalbet
Футбольный клуб "Форте" из Второй лиги может прекратить существование
По информации СМИ, таганрогский футбольный клуб "Форте" скоро может прекратить своё существование.
Фото: ФК "Форте"