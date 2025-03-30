- У «Спартака» все?таки более убедительная игра, с точки зрения содержания они меньше позволяют сопернику, чем «Краснодар». У «Спартака» больше вариантов, в частности, в атаке. И «Спартак» менее зависим, например, от Угальде, чем «Краснодар» — от Кордобы, — сказал Пирожков в эфире «Матч Премьер».
«Краснодар», набрав 49 очков в 22 матчах, идет первым в таблице Российской Премьер-Лиги. В рамках 23 тура 5 апреля «быки» примут на своем поле тольяттинский «Акрон».
«Спартак» и «Зенит», набрав 43 очка в 21 матче, занимают вторую и третью строчку в таблице соответственно. 30 марта красно-белые сыграют на выезде с «Ахматом», а сине-бело-голубые - дома с «Рубином».
Пирожков: "Спартак" - главный конкурент "Зенита"
Комментатор Олег Пирожков рассказал, почему конкурентом «Зенита» является «Спартак», а не «Краснодар».
Фото: ФК "Спартак"