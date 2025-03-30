Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Краснодар
5 - 0 5 0
ФакелЗавершен
Ахмат
0 - 0 0 0
СпартакЗавершен
Зенит
4 - 0 4 0
РубинЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сокол
0 - 0 0 0
УралЗавершен
Арсенал Тула
0 - 1 0 1
ТорпедоЗавершен
Ротор
0 - 1 0 1
РодинаЗавершен
Балтика
4 - 0 4 0
ЧайкаЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
1 - 2 1 2
ВильярреалЗавершен
Барселона
4 - 1 4 1
ЖиронаЗавершен
Валенсия
1 - 0 1 0
МальоркаЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
ОсасунаЗавершен
Бетис
1 - 1 1 1
Севилья1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Кальяри
3 - 0 3 0
МонцаЗавершен
Фиорентина
1 - 0 1 0
АталантаЗавершен
Интер
2 - 1 2 1
УдинезеЗавершен
Наполи
2 - 0 2 0
Милан1 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Фрайбург
1 - 2 1 2
УнионЗавершен
Боруссия Д
3 - 1 3 1
МайнцЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Тулуза
2 - 4 2 4
БрестЗавершен
Анже
0 - 3 0 3
РеннЗавершен
Осер
1 - 0 1 0
МонпельеЗавершен
Гавр
3 - 2 3 2
НантЗавершен
Лилль
1 - 0 1 0
Ланс1 тайм

Кубок Англии

Новости
Престон Норт Энд
0 - 3 0 3
Астон ВиллаЗавершен
Борнмут
1 - 2 1 2
Манчестер СитиЗавершен

Семак - о Соболеве: когда такая длительная безголевая серия в РПЛ, то, как говорится, не пошло

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак оценил игру нападающего петербуржцев Александра Соболева в матче 22-го тура РПЛ с "Рубином" (4:0).
Фото: ФК "Зенит"
"Моменты у него были. Но когда такая длительная безголевая серия в РПЛ, то, как говорится, не пошло. У него были хорошие моменты, неплохо сбрасывал стандарты. Но у нас есть альтернатива. Если бы ее не было, то Соболев продолжил бы играть. Конечно, ему нужно набирать уверенность. Что касается брака в подыгрыше, то его было многовато, но по желанию и моментам он сыграл неплохо", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с казанским "Рубином" попал в стартовый состав команды. Однако форвард не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве на аргентинского футболиста Лусиано.

Данная игра стала для Соболева 21 появлением на поле в официальных матчах за "Зенит" в текущем сезоне. На данный момент на счету 28-летнего футболиста 2 забитых гола и 1 отданная голевая передача. Причём все эти результативные действия были совершены в матчах Кубка России.

В крайний раз Соболев в чемпионате России забивал 7 апреля 2024 года в матче с московским "Линамо", будучи игроком столичного "Спартака".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится