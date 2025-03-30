Семак - о Соболеве: когда такая длительная безголевая серия в РПЛ, то, как говорится, не пошло

"Моменты у него были. Но когда такая длительная безголевая серия в РПЛ, то, как говорится, не пошло. У него были хорошие моменты, неплохо сбрасывал стандарты. Но у нас есть альтернатива. Если бы ее не было, то Соболев продолжил бы играть. Конечно, ему нужно набирать уверенность. Что касается брака в подыгрыше, то его было многовато, но по желанию и моментам он сыграл неплохо", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Соболев в домашнем матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с казанским "Рубином" попал в стартовый состав команды. Однако форвард не отметился результативными действиями и был заменен в перерыве на аргентинского футболиста Лусиано.
Данная игра стала для Соболева 21 появлением на поле в официальных матчах за "Зенит" в текущем сезоне. На данный момент на счету 28-летнего футболиста 2 забитых гола и 1 отданная голевая передача. Причём все эти результативные действия были совершены в матчах Кубка России.
В крайний раз Соболев в чемпионате России забивал 7 апреля 2024 года в матче с московским "Линамо", будучи игроком столичного "Спартака".