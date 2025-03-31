- Нельзя критиковать «Зенит» за 10 легионеров в составе на матч с «Рубином». Питерцам кровь из носу нужно было побеждать, чтобы не отстать от «Краснодара». Семак понимал, что легионеры в запасе выше по классу и уровню мастерства, - заявил Колыванов в беседе с «Чемпионатом».
«Зенит» обыграл «Рубин» 4:0 в домашнем матче Российской Премьер-Лиги. В составе сине-бело-голубых отличились Лусиано Гонду, Густаво Мантуан, Матео Кассьера и Андрей Мостовой. Сине-бело-голубые занимают вторую строчку в таблице, набрав 46 очков в 22 матчах, и отстают от «Краснодара», идущего на первом месте с 49 очками в 23 играх.
Колыванов: легионеры "Зенита" выше по уровню мастерства
Российский тренер Игорь Колыванов рассказал, почему нельзя критиковать сине-бело-голубых за большое количество иностранцев в составе.
Фото: "Чемпионат"