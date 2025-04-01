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Бывший капитан "Зенита" Кришито рассказал, чем занимается после завершения карьеры

Бывший игрок "Зенита" Доменико Кришито рассказал, что делает после завершения карьеры профессионального футбоилста.
Фото: ФК "Зенит"
"Сейчас я тренирую. Работаю с командой "Дженоа" до 17 лет. Мне очень важно было продолжить работу в родном клубе после завершения карьеры футболиста. Нравится тренировать и находиться на футбольном поле", - цитирует Кришито "Чемпионат".

Доменико Кришито выступал за петербургский "Зенит" c 2011 по 2018 год и был капитаном сине-бело-голубых. Футболист провел за петербуржцев во всех турнирах 224 матча. Итальянец завершил карьеру профессионального футболиста в 2023 году.

Напомним, что в мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита". Ранее пресс-служба клуба объявило, что Доменико Кришито приедет на празднование юбилея.

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