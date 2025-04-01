"Сейчас я тренирую. Работаю с командой "Дженоа" до 17 лет. Мне очень важно было продолжить работу в родном клубе после завершения карьеры футболиста. Нравится тренировать и находиться на футбольном поле", - цитирует Кришито "Чемпионат".
Доменико Кришито выступал за петербургский "Зенит" c 2011 по 2018 год и был капитаном сине-бело-голубых. Футболист провел за петербуржцев во всех турнирах 224 матча. Итальянец завершил карьеру профессионального футболиста в 2023 году.
Напомним, что в мае этого года петербуржцы отпразднуют сто лет со дня основания "Зенита". Ранее пресс-служба клуба объявило, что Доменико Кришито приедет на празднование юбилея.
Бывший капитан "Зенита" Кришито рассказал, чем занимается после завершения карьеры
Бывший игрок "Зенита" Доменико Кришито рассказал, что делает после завершения карьеры профессионального футбоилста.
Фото: ФК "Зенит"