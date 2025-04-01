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Личка - о приобретении нападающего на место Тюкавина: этот вопрос нужно решать

Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о дефиците игроков на позиции форварда.
Фото: ФК "Динамо"
"Костя вернется, если все будет хорошо, в октябре-ноябре. Сейчас в нашем распоряжении, по сути, только два чистых нападающих: Маухуб и молодой Боков. Этот вопрос нужно решать, но это больше вопрос будущего", - цитирует Личку "Матч ТВ".

Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Летом 2024 года бело-голубые приобрели форварда Мехди Маухуба.

После 22-х сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42-мя очками в своем активе. Бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков.

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