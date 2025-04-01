"Костя вернется, если все будет хорошо, в октябре-ноябре. Сейчас в нашем распоряжении, по сути, только два чистых нападающих: Маухуб и молодой Боков. Этот вопрос нужно решать, но это больше вопрос будущего", - цитирует Личку "Матч ТВ".
Напомним, что нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил травму в матче 19-го тура РПЛ с "Ростовом" (1:1). У форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Летом 2024 года бело-голубые приобрели форварда Мехди Маухуба.
После 22-х сыгранных туров команда Марцела Лички располагается на четвертой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 42-мя очками в своем активе. Бело-голубые отстают от лидирующего "Краснодара" на семь очков.
Личка - о приобретении нападающего на место Тюкавина: этот вопрос нужно решать
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о дефиците игроков на позиции форварда.
Фото: ФК "Динамо"