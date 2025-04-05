"Что он разучился играть, я сильно сомневаюсь. Он везде достаточно много забивал, где бы ни играл. Переход в "Зенит" вряд ли отнял эти навыки у Александра. К нему слишком большое внимание, и у него к себе. Осталось восемь туров, и я уверен, что он свое слово еще скажет и забьет важный мяч за "Зенит". Я в этом не сомневаюсь", - заявил Генич.
Александр Соболев перешел в "Зенит" из московского "Спартака" в летнее трансферное окно. Сумма сделки, по оценке СМИ, составила 10 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился ни одним результативным действием.
За восемь туров до конца чемпионата "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В активе подопечных Сергея Семака 46 набранных очков. Возглавляющий чемпионскую гонку "Краснодар" набрал 49 очков в 22 матчах. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 44 очками.
Источник: "Матч ТВ"
Генич: Соболев свое слово в "Зените" еще скажет, сомневаюсь, что он разучился играть
Футбольный комментатор Константин Генич высказался об игре нападающего "Зенита" Александра Соболева в текущем сезоне.
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