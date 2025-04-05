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Дуглас Сантос: в матче с "Локомотивом" VAR снова был не на стороне "Зенита"

Капитан и левый защитник "Зенита" Дуглас Сантос выразил мнение, что перед голом "Локомотива" в матче 23-го тура РПЛ сезона-2024/25 было нарушение правил.
Фото: ФК "Зенит"
"На мой взгляд, очевиднейшее нарушение правил: с двух ног въезжают Венделу, который был первым на мяче. VAR даже не вмешивается и не рассматривает эпизод! Тут всё очевидно — грубый фол, который предшествовал забитому мячу. Но гол в наши ворота всё равно засчитан. Сегодняшний матч встал в ряд других подобных эпизодов, когда VAR не вмешивался или был не на нашей стороне", - приводит слова Сантоса "Чемпионат".

Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит" сыграли друг с другом 5 апреля на стадионе "РЖД Арена" в матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25. Встреча завершилась ничьей со счётом 1:1. В составе хозяев на 63-й минуте отличился атакующий полузащитник Алексей Батраков. Гости сумели отыграться на 85-й минуте - гол забил центральный нападающий Александр Соболев.

Благодаря этому результату сине-бело-голубые набрали 47 очков и продолжили занимать второе место в турнирной таблице. При этом у текущего лидера чемпионата - "Краснодара" - 49 очков, набранных за 22 матча.

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