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Кайо: всю неделю готовились играть против Дзюбы

Защитник «Краснодара» Кайо прокомментировал победу над «Акроном» и отметил, что для него важнее всего оказалась итоговая победа команды, а не собственный гол.
Фото: ФК "Краснодар"
«Мы хорошо поработали в течение всей недели, были сконцентрированы. Знали, что матч будет тяжелый, «Акрон» непростой соперник. Слава богу, добились позитивного результата. Рад забить этот гол, но самое главное, что он был победный и принес три очка. Насколько тяжело играть против Дзюбы? Конечно, это игрок высокого уровня. Всю неделю мы готовились играть против него. Я уже выходил против Артема, знал, что это будет сложно. Но сегодня все вышло как надо, и у нас все получилось», — заявил Кайо «Матч ТВ».

Кайо начал свою карьеру в «Краснодаре» в июле 2019 года, перейдя из «Санта-Клары» за 3 миллиона евро. За это время он провёл 119 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. По данным портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 29-летнего защитника составляет 1,5 миллиона евро.

«Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги после 23 туров, набрав 52 очка.

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