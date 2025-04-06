- Ему бы подошел любой европейский чемпионат из топ-5. Но сейчас мы понимаем, что поехать в топ-2 из них — невозможно. Я говорю про Германию и Англию. Помешает российский паспорт, не секрет, что у них там это табу. Возможно, оно будет снято в ближайшее время, — сказал Ларин "СЭ".
Напомним, Наиль Умяров провел 24 матча за "Спартак" во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом.
На данный момент красно-белые занимают третью строчку в таблице РПЛ, имея в своем активе 44 очка в 22 матчах, однако уже сегодня могут обогнать "Зенит", если на выезде одолеют "Ростов". Встреча состоится в 16:30 на стадионе "Ростов-Арена".
Ларин: Умярову бы подошел любой европейский чемпионат из топ-5
Спортивный директор академии "Спарта" Николай Ларин оценил шансы Наиля Умярова попасть в европейский топ-чемпионат.
Фото: "Чемпионат"