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"Стало интересно". Акинфеев заявил об отсутствии доминирования "Зенита" в РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поделился своим мнением о текущем уровне чемпионата России по футболу.
Фото: ПФК ЦСКА
— Скучаете по еврокубкам?

— Не скажу, что скучаю, но ностальгирую. Другим ребятам сложнее, у меня то они были.

— Есть ощущение, что еще можете стать чемпионами?

— Без ощущений. Надо от игры к игре идти. Чемпионат поменялся, "Зенит" не доминирует, 3-5 команд борются. Стало интересно.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги после 23-го тура первое место занимает футбольный клуб "Краснодар" (52 очка). На второй строчке располагается московский "Спартак" (47 очков), который опережает петербургский "Зенит" за счёт преимущества по результатам личных встреч.

"Зенит" является действующим чемпионом страны, который завоевывал золотые медали шесть сезонов подряд.

Источник: "Матч ТВ"

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