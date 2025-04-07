"Рассмотрим, неспортивное и оскорбительное поведение в адрес судейской бригады со стороны вратаря "Пари НН" Никиты Медвеева. Данный факт указан в протоколе матча", - цитирует Григорьянца "Матч ТВ".
В матче 23-го тура Российской Премьер-Лиги "Пари НН" на своем поле уступил "Оренбургу" со счетом 1:2. После 23-х сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19-ю набранными очками, оренбуржцы занимают последнее место с 14-ю очками в своем активе.
В 24-м туре чемпионата России нижегородцы примут на своем поле московское "Динамо", которое занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ.
КДК РФС рассмотрит оскорбительное поведение голкипера "Пари НН" в адрес арбитров в матче с "Оренбургом"
Глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение голкипера "Пари НН" Никиты Медведева в матче 23-го тура РПЛ с "Оренбургом" (1:2).
Фото: "Чемпионат"