"Карасев прозевал удаление. Не знаю, с чем связана такая ошибка судей. Может, усталость после работы на заснеженном поле. Возможно, Карасеву глаза снегом залепило. В прямом смысле могла быть плохая видимость. Другой вопрос — есть судьи VAR, которые сидят в теплой комнате. Они подвели Сергея. Тут красная карточка без разговоров", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".
На 88-й минуте матча 23-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 между ЦСКА и московским "Динамо" игрок "армейцев" Кирилл Глебов совершил подкат против вингера бело-голубых Муми Нгамале. Главный арбитр встречи Сергей Карасёв не отреагировал на данный эпизод, а видеоассистенты не позвали рефери к монитору ВАР для просмотра повтора эпизода.
В "Динамо" остались несогласны с данным решением судейской бригады и обратились по этому эпизоду в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза.
Черданцев: Карасеву в матче ЦСКА с "Динамо" глаза снегом залепило - он должен был удалить Глебова
Спортивный журналист Георгий Черданцев выразил мнением, что судья Сергей Карасёв ошибочно не удалил игрока ЦСКА Кирилл Глебова в матче с "Динамо".
Фото: РФС