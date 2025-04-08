"Мы ведем переговоры о продлении контракта. Сам игрок в этом заинтересован, безусловно", - цитирует Клюева "Матч ТВ".
В текущем сезоне Константин Кучаев провел за "Ростов" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 1 забитый мяч и 1 результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего полузащитника в 1,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до конца этого сезона. Ранее Кучаев выступал за ЦСКА, "Пари НН" и казанский "Рубин".
Агент Кучаева сообщил, что "Ростов" ведет переговоры о продлении контракта с полузащитником
Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Ростова" Константина Кучаева, сообщил, что южане могут продлить контракт с его клиентом.
Фото: ФК "Ростов"