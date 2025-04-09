- У меня летом может закончиться контракт. Если Дмитрий Гафин не придёт и не предложит мне контракт на следующий год, значит, моя работа закончилась. Это нормально, и как тренер ты должен этого ожидать. Это часть твоей работы. Может произойти такое, что ты проиграешь пять игр и тебя уволят за последние два месяца. Контракт заканчивается, и что будет дальше, я не знаю, - передаёт слова Лички "Матч ТВ".
Московское "Динамо" занимает в турнирной таблице Российской премьер-лиги пятое место, набрав 42 очка в 23 сыгранных матчах. Отставание бело-голубых от лидирующего "Краснодара" составляет 10 очков.
В трёх последних матчах чемпионата России "Динамо" потерпело два поражения, уступив на выезде "Локомотиву" (1:2) и ЦСКА (1:3), также на этом отрезке подопечные Марцела Лички разгромили "Оренбург" (5:1).
Личка рассказал о своём отношении к возможному увольнению из московского "Динамо"
Чешский главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка высказался по поводу своего возможного увольнения с этого поста.
Фото: ФК "Динамо"