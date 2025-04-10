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Агент Батракова: Гвардиола – идеальный тренер для Алексея

Агент полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова опроверг информацию об интересе "Ман Сити" к его клиенту.
Фото: ФК "Локомотив"
- Никакого контакта или какого-то агента – тем более представителя клуба – у меня не было. Конечно, я уже где-то говорил, что Гвардиола – это идеальный тренер для Алексея Батракова. Понятно, что до Иньесты и до Хави еще много работать, но тем не менее задатки есть, - сказал Владимир Кузьмичев.

В недавнем матче с "Зенитом" (1:1) Алексей Батраков отличился забитым голом, который стал для полузащитника 12-м в сезоне Российской Премьер-Лиги. Помимо этого, Алексей отличился 7 раз отдал голевую передачу в матчах чемпионата.


В текущем сезоне "Локомотив" занимает шестую строчку в таблице, набрав 41 очко в 23 матчах. Следующий тур московский клуб проведет на выезде с "Рубином". Встреча состоится 12 апреля в 17:00


Источник: Metaratings.ru

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