Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Спартак
1 - 2 1 2
Динамо МхЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2024/25
Урал
3 - 2 3 2
НефтехимикЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
1 - 0 1 0
СевильяЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Удинезе
0 - 4 0 4
МиланЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
2 - 3 2 3
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Ланс
0 - 2 0 2
РеймсЗавершен

Metaratings: "Спартак" надеется летом продать вингера Медину

По информации СМИ, московский "Спартак" надеется в ближайшее трансферное окно расстаться с парагвайским вингером Хесусом Мединой.
Фото: ФК "Спартак"
Сообщается, что красно-белые сейчас уже ведут работу по организации будущего трансфера игрока. Однако его осуществление может быть осложнено зарплатой парагвайца, которая, согласно действующему контракту, составляет 1,6 млн евро в год.

Хесус Медина выступает за "Спартак" с июля 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится