Сообщается, что красно-белые сейчас уже ведут работу по организации будущего трансфера игрока. Однако его осуществление может быть осложнено зарплатой парагвайца, которая, согласно действующему контракту, составляет 1,6 млн евро в год.
Хесус Медина выступает за "Спартак" с июля 2023 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 4 миллиона евро. В текущем сезоне он сыграл в 22 матчах, забил 3 гола, отдал 2 голевые передачи, получил 2 жёлтые карточки.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Спартак" надеется летом продать вингера Медину
По информации СМИ, московский "Спартак" надеется в ближайшее трансферное окно расстаться с парагвайским вингером Хесусом Мединой.
Фото: ФК "Спартак"