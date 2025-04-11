"Стык с Угальде? Я сыграл в мяч, а он попал мне в берцовую кость. Честно, сначала подумал, что перелом, была какая-то непонятная боль. Даже не понял, почему его поменяли. Скорее он в меня влетел? Да, сто процентов", - приводит слова Пальцева "СЭ".
На 32-й минуте матча 24-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и махачкалинским "Динамо" между нападающим хозяев Манфредом Угальде и защитником гостей Валентином Пальцевым произошло столкновение: костариканец опоздал на мяч и, совершив подкат, попал по ногам Пальцева.
В результате Угальде понадобилась медицинская помощь, но даже после ее оказания он не смог продолжить встречу и был заменен на Ливая Гарсию.
В конечном итоге матч завершился победой "Динамо" со счётом 2:1.
"Подумал, что перелом". Пальцев рассказал о стыке с Угальде, после которого игрок "Спартака" был заменен
Защитник махачкалинского "Динамо" Валентин Пальцев рассказал о стыке с нападающим московского "Спартака" Манфредом Угальде а матче 24-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала