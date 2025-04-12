"Я сомневаюсь, что Соболев когда-то поиграет в Европе. Кто его возьмёт, если он не забивает? Смотрят забивных, а не тех, кто делает вид, что хочет забить, а на самом деле не может. Ему дорога в Европу закрыта", - приводит слова Наумова Legalbet.
Нападающий Александр Соболев является игроком петербургского "Зенита" с августа 2024 года. Его действующее соглашение с сине-бело-голубыми рассчитано на срок до конца сезона-2026/27 с возможностью его продления на ещё один год. Согласно данным, которые опубликованы на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 28-летнего футболиста составляет 6 миллионов евро.
В текущем сезоне Соболев принял участие в 23 матчах, забил 3 гола, отдал 1 голевую передачу, получил 3 предупреждения.
"Дорога в Европу закрыта". Наумов оценил шансы Соболева перейти в европейский клуб
Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов высказался о возможности перехода нападающего "Зенита" Александра Соболева в европейский клуб.
Фото: ФК "Зенит"