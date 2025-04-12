Угальде и Литвинов избежали серьезных травм в матче с махачкалинским "Динамо" (1:2).

Напомним, "Спартак" уступил "Динамо" Махачкала в домашнем матче со счетом 1:2.
Манфред Угальде, который на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне, уже в первом тайме в слезах покинул поле из-за подозрения на травму ноги. К счастью, повреждение не оказалось серьезным.
У Руслана Литвинова было подозрение на перелом пальца - игрок покинул поле, держа лёд у руки. Футболисту также удалось избежать серьезных последствий. По данным "РБ Спорт", он также сможет принять участие в следующем матче, в котором красно-белые встретятся с "Уралом" в Кубке России.
Потерпев поражение, "Спартак" рискует опуститься на третью строчку в таблице, если "Зенит" наберет очки в матче с "Краснодаром".