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Угальде и Литвинов избежали серьезных травм в матче с махачкалинским "Динамо" (1:2).

Игроки московского "Спартака" Манфред Угальде и Руслан Литвинов не получили серьезных повреждений в 24 туре РПЛ против "Динамо" Махачкала (1:2).
Фото: ФК "Спартак"
Напомним, "Спартак" уступил "Динамо" Махачкала в домашнем матче со счетом 1:2.

Манфред Угальде, который на данный момент является лучшим бомбардиром РПЛ в этом сезоне, уже в первом тайме в слезах покинул поле из-за подозрения на травму ноги. К счастью, повреждение не оказалось серьезным.

У Руслана Литвинова было подозрение на перелом пальца - игрок покинул поле, держа лёд у руки. Футболисту также удалось избежать серьезных последствий. По данным "РБ Спорт", он также сможет принять участие в следующем матче, в котором красно-белые встретятся с "Уралом" в Кубке России.

Потерпев поражение, "Спартак" рискует опуститься на третью строчку в таблице, если "Зенит" наберет очки в матче с "Краснодаром".

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